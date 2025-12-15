Iseo puntano un’arma contro la cassiera del supermercato Dpiù | rubati 8mila euro

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Iseo, nella serata di sabato, si è verificata una rapina presso il supermercato Dpiù di viale Europa, vicino ad altri negozi e punti vendita. I malviventi hanno sottratto circa 8.000 euro, minacciando la cassiera e creando scompiglio nell’area commerciale della città, in un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

iseo puntano un8217arma contro la cassiera del supermercato dpi249 rubati 8mila euro

© Ilgiorno.it - Iseo, puntano un’arma contro la cassiera del supermercato Dpiù: rubati 8mila euro

Iseo (Brescia), 15 dicembre 2025 – Malavita in azione a Iseo, dove sabato sera attorno all’orario di chiusura è stato rapinato il supermercato Dpiù di viale Europa 17, che si trova vicino a altri due grandi negozi tra cui due supermercati, uno store dell’elettronica e altri esercizi commerciali. A fare irruzione sono stati due individui, presumibilmente maschi, con il volto coperto da un passamontagna. Uno di loro era armato di pistola. In quel momento tra gli scaffali, oltre ai commessi e alle commesse, c’erano tante persone, impegnate a fare acquisti di vario tipo. I rapinatori, che erano molto nervosi, hanno puntato l’arma contro una cassiera, che è riuscita mantenere il sangue freddo e ha consegnato l’ incasso. Ilgiorno.it

iseo puntano un8217arma controIseo, puntano un’arma contro la cassiera del supermercato Dpiù: rubati 8mila euro - Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere per risalire all’identità dei due rapinatori ... ilgiorno.it

iseo puntano un8217arma controRapina a mano armata al supermercato: pistola puntata contro cassiera e clienti - Sabato sera poco prima delle 19 una coppia di malviventi ha fatto irruzione al discount imbracciando due pistole e con il volto copert ... bresciatoday.it