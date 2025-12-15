Iseo puntano un’arma contro la cassiera del supermercato Dpiù | rubati 8mila euro

A Iseo, nella serata di sabato, si è verificata una rapina presso il supermercato Dpiù di viale Europa, vicino ad altri negozi e punti vendita. I malviventi hanno sottratto circa 8.000 euro, minacciando la cassiera e creando scompiglio nell’area commerciale della città, in un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

© Ilgiorno.it - Iseo, puntano un’arma contro la cassiera del supermercato Dpiù: rubati 8mila euro Iseo (Brescia), 15 dicembre 2025 – Malavita in azione a Iseo, dove sabato sera attorno all’orario di chiusura è stato rapinato il supermercato Dpiù di viale Europa 17, che si trova vicino a altri due grandi negozi tra cui due supermercati, uno store dell’elettronica e altri esercizi commerciali. A fare irruzione sono stati due individui, presumibilmente maschi, con il volto coperto da un passamontagna. Uno di loro era armato di pistola. In quel momento tra gli scaffali, oltre ai commessi e alle commesse, c’erano tante persone, impegnate a fare acquisti di vario tipo. I rapinatori, che erano molto nervosi, hanno puntato l’arma contro una cassiera, che è riuscita mantenere il sangue freddo e ha consegnato l’ incasso. Ilgiorno.it Iseo, puntano un’arma contro la cassiera del supermercato Dpiù: rubati 8mila euro - Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere per risalire all’identità dei due rapinatori ... ilgiorno.it

Rapina a mano armata al supermercato: pistola puntata contro cassiera e clienti - Sabato sera poco prima delle 19 una coppia di malviventi ha fatto irruzione al discount imbracciando due pistole e con il volto copert ... bresciatoday.it

Nel femminile l’unica sconfitta è quella del Millenium che perde il derby con la capolista Leonessa Iseo - facebook.com facebook

"IMMOBILIARE ISEO COSTANZA S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates x.com