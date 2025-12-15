Ogni Natale, Iseo rivive la storica tradizione del presepe ‘Giacumì Selaio’, un’opera artigianale che viene allestita da oltre settant’anni nella stessa cantina. Questo presepe, caratterizzato da un involto in pietra che potrebbe risalire al Medioevo, rappresenta un appuntamento immancabile nella cultura natalizia della comunità locale.

© Ilgiorno.it - Iseo e lo storico presepe ‘Giacumì Selaio’: una tradizione che si tramanda da oltre 70 anni

Iseo (Brescia), 15 dicembre 2025 – Torna il presepe storico di ‘Giacumì Selaio’, costruito ogni Natale da oltre settant’anni nella stessa cantina con un involto in pietra che potrebbe risalire al Medioevo. La Natività si trova in una casa privata in vicolo Ranzanici, a Iseo: una stradina strettissima, che termina dove inizia la serie di edifici che compongono le scuole elementari del paese. "Nostro padre Giacomo, conosciuto come artigiano, ha iniziato a fare il presepe nella nostra cantina quando era poco più di un ragazzo – spiegano i figli Paolo e Dalisa – per noi era un momento magico, che univa la famiglia e che ci preparava alla nascita di Gesù Bambino. Ilgiorno.it

