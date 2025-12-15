iRobot l' azienda che produce i famosi aspirapolvere Roomba è fallita | diventa cinese

iRobot, nota per i suoi aspirapolvere Roomba, ha presentato istanza di fallimento presso il tribunale del Delaware, segnando una significativa svolta per l'azienda. In concomitanza, l'azienda ha annunciato un accordo di ristrutturazione con la società cinese Shenzhen Picea, che cambierà il volto di iRobot.

