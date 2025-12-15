iRobot in bancarotta | il Roomba ora è cinese Ecco come è finita l’azienda da 3,5 miliardi

L’azienda americana iRobot, nota per il celebre aspirapolvere robotico Roomba, ha dichiarato bancarotta, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. Con un patrimonio di 3,5 miliardi di dollari, la società ha attraversato un rapido declino, diventando ora di proprietà cinese. Ecco come si è evoluta questa vicenda e quali sono le sue implicazioni.

La storia dell’azienda americana iRobot, famosa per aver inventato l’aspirapolvere robotico Roomba, ha preso una piega drammatica: ha dichiarato la bancarotta (tecnicamente, ha chiesto la protezione del “Chapter 11”). Questo evento segna la fine dell’indipendenza di un marchio nato nel 1990 da un laboratorio di intelligenza artificiale del MIT per opera di Joe Jones. Il fallimento è stato rapidissimo. Durante la pandemia (2021), iRobot era arrivata a valere la cifra stratosferica di 3,56 miliardi di dollari. Oggi, vale appena 140 milioni. Con l’istanza di bancarotta, la proprietà di iRobot passerà completamente a un’azienda cinese, Picea Robotics (conosciuta anche come 3irobotix), che era già il principale produttore dei dispositivi Roomba. Cultweb.it

