iRobot fallisce negli Usa | Roomba venduta a due società cinesi e addio alla Borsa

iRobot, azienda leader nel settore dei robot domestici, ha recentemente subito un importante cambiamento: la vendita delle sue Roomba a due società cinesi e l’addio alla Borsa negli Stati Uniti. Questa svolta segna un nuovo capitolo per il colosso, che ha rivoluzionato le case con dispositivi intelligenti sin dai primi anni.

© Ilgiornale.it - iRobot fallisce negli Usa: Roomba venduta a due società cinesi e addio alla Borsa In molte case, prima ancora che "smart home" diventasse un'etichetta da marketing, c'era già un oggetto che rendeva l'idea di futuro sorprendentemente concreta: un disco che si muoveva da solo sul pavimento, rimbalzava tra sedie e pareti, si impuntava sui tappeti e poi riprendeva il suo giro come se nulla fosse. Roomba è stato questo: non soltanto un elettrodomestico, ma la prova che una macchina poteva prendersi in carico un gesto domestico ripetitivo e farlo senza supervisione continua. Oggi, però, quella storia cambia pagina in modo drastico: iRobot, l'azienda che ha portato Roomba nelle case di mezzo mondo, ha avviato la procedura di bancarotta negli Stati Uniti ai sensi del Capitolo 11.

