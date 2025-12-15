Iran Narges Mohammadi non sta bene | Nobel per la Pace due volte in ospedale dopo arresto

Narges Mohammadi, attivista iraniana e Premio Nobel per la Pace 2023, è stata ripetutamente ricoverata in ospedale dopo un arresto avvenuto il 12 dicembre a Mashhad. La sua condizione di salute è precaria, a seguito di un arresto violento durante una manifestazione in ricordo di un avvocato per i diritti umani.

(Adnkronos) – L'attivista iraniana e Premio Nobel per la Pace 2023 Narges Mohammadi ''non sta bene'' ed è stata ''portata in ospedale due volte'' dopo essere stata arrestata ''con violenza'' lo scorso 12 dicembre a Mashhad, nel nordest dell'Iran, mentre partecipava a una manifestazione per commemorare l'avvocato per i diritti umani Khosrow Alikordi che era . Periodicodaily.com

