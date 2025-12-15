Iran la Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi in ospedale 2 volte dopo l’arresto

Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace iraniana, ha subito gravi conseguenze dopo il suo arresto, venendo ricoverata due volte in ospedale. In una telefonata con la famiglia, la vincitrice del premio ha descritto le violenze subite, tra cui ripetuti colpi con un manganello, evidenziando la durezza delle sue condizioni e le tensioni attorno alla sua vicenda.

La vincitrice del premio Nobel per la Pace iraniana Narges Mohammadi, in una telefonata con la sua famiglia, ha riferito che è stata portata due volte in ospedale dopo il suo violento arresto, in cui è stata ripetutamente colpita con un manganello. Lo ha fatto sapere la Narges Foundation, citando quanto riferito dalla famiglia della premio Nobel. La telefonata di Mohammadi alla famiglia. “La vincitrice del Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi ha fatto una breve telefonata alla sua famiglia nella tarda serata del 14 dicembre 2025, dopo quasi tre giorni senza notizie sulla sua sorte, e ha descritto i dettagli del suo arresto” e “in questa telefonata molto breve e concisa ha spiegato che il 12 dicembre 2025, davanti a una moschea vicino a Mashhad, dove si stava svolgendo la cerimonia commemorativa per Khosrow Alikordi, avvocato e attivista per i diritti umani iraniano, è stata aggredita da agenti in borghese con violenti e ripetuti colpi di manganello alla testa e al collo, per poi essere arrestata con violenza mentre veniva minacciata con le parole ‘Metteremo tua madre in lutto’, una diretta minaccia di morte”, scrive la Narges Foundation, aggiungendo che nella telefonata la premio Nobel ha raccontato che “l’intensità dei colpi era così forte, violenta e ripetuta che è stata portata due volte al pronto soccorso dell’ospedale “. Lapresse.it

