Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace iraniana, è stata ricoverata due volte in pronto soccorso dopo aver subito violenze durante il suo arresto il 12 dicembre a Mashhad. La sua detenzione è avvenuta durante una manifestazione in memoria dell’avvocato Khosrow Alikordi, evidenziando le tensioni tra le autorità iraniane e i difensori dei diritti umani.

© Ilgiornale.it - Iran, la Nobel Mohammadi ricoverata due volte dopo l'arresto

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata portata al pronto soccorso due volte dopo aver subito percosse dalle forze di sicurezza che l'hanno arrestata il 12 dicembre nella città nord-orientale di Mashhad, in Iran, durante la commemorazione dell'avvocato Khosrow Alikordi. Lo afferma la famiglia, come riporta la Narges Foundation su X. La fondazione ha dichiarato che Mohammadi ha telefonato alla sua famiglia domenica sera. "Narges ha detto che l'intensità dei colpi era così forte e violenta che è stata portata al pronto soccorso due volte. Le sue condizioni fisiche al momento della chiamata non erano buone", dice la fondazione su X. Ilgiornale.it

Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, ricoverata dopo l’arresto e le violenze subite - Iran: la morte controversa di Khosrow Alikordi e l’aggressione sulla premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, ricoverata dopo le violenze subite. notizie.it