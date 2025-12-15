Io sono Farah | dal 22 dicembre le nuove puntate maxi nel pomeriggio di Canale 5
Dal 22 dicembre, Canale 5 torna con le nuove puntate maxi di
Sicuramente è un regalo di Natale molto gradito quello che Mediaset farà ai tantissimi fans della serie tv I o sono Farah. Dopo la sospensione autunnale e alcune puntate andate in onda su Canale 5 in prima e seconda serata, il serial turco è approdato il 15 dicembre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. A partire da lunedì 22 poi, ci regalerà episodi quotidiani in versione maxi e il consueto appuntamento serale del venerdì. Tutte le news sul cambio palinsesto e sui nuovi orari della dizi che ha conquistato il pubblico italiano. Cambio palinsesto Mediaset: Io sono Farah, puntate maxi su Canale 5. Superguidatv.it
Adim Farah 22. Bölüm | En Kötü Günümüz Böyle Olsun
Dopo un debutto un po’ sottotono su Canale 5, Io Sono Farah torna con nuovi appuntamenti. Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre • 23:55 Da mercoledì 10 a venerdì 12 dicembre • 14:05 Venerdì 12 dicembre • 21:50 (prime time) #IoSonoFarah #Canale5 #Serie x.com