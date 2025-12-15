Intervista ad Andrea Petrucci che presenta ‘Luce nascosta’ | È un brano dedicato ai non vedenti La musica è rinascita

Andrea Petrucci presenta il suo nuovo singolo, ‘Luce nascosta’, dedicato alle persone non vedenti. Un brano che mira a valorizzare la bellezza invisibile del mondo attraverso la musica, simbolo di rinascita e speranza. In questa intervista, il cantautore approfondisce il significato e l’ispirazione dietro questa composizione.

‘ Luce nascosta ‘ è il nuovo singolo di Andrea Petrucci. Il cantautore ha deciso di dedicare un brano alle persone non vedenti, una scelta con cui vuole mostrare la bellezza invisibile delle cose attraverso la potenza della musica. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sulla sua passione per il canto e sui suoi progetti futuri. Intervista al cantante Andrea Petrucci. È disponibile dal 28 novembre 2025, in radio e in digitale, il nuovo singolo di Andrea Petrucci dal titolo ‘ Luce nascosta ‘. Il cantautore nella sua carriera ha ottenuto il Premio Ivan Graziani 2018 ed è stato testimonial della campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile “Io non rischio”, brano simbolo della rinascita post-sisma. Superguidatv.it

