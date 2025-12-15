Inter Zielinski si mette in mostra | Chivu sorride

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa, l'Inter si prepara alla prossima sfida con entusiasmo. Zielinski si distingue in campo, attirando l'attenzione, mentre Chivu sorride, simbolo di fiducia e positività. La squadra si concentra ora sulle prossime sfide, con il morale alle stelle e la voglia di continuare a crescere.

Archiviata la vittoria per 2-1 con il Genoa, per l’Inter è tempo di cominciare una nuova settimana con il morale alle stelle. I nerazzurri hanno messo in cascina 3 punti pesanti contro un cliente ostico, che stava vivendo un periodo di forma positivo. L’obiettivo è quello di mantenere il giusto ritmo in vista della Supercoppa Italiana, il primo trofeo stagionale da assegnare in quel di Riyad. La prossima gara è la semifinale della competizione con il Bologna, in programma venerdì 19 dicembre alle ore 20:00. Un duello estremamente delicato, contro una squadra che detiene la Coppa Italia e che vuole scrivere una pagina di storia. Forzainter.eu

Zielinski (da giocatore dell'inter) quasi si dispera per il gol mancato da Ngonge all'ultimo minuto

INTER - Zielinski: "Vittoria importante su un campo molto difficile" - Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro il Genoa: "Partita difficile, però abbiamo portato a casa una vittoria importante. napolimagazine.com