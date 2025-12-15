Inter verso la Supercoppa | infortuni e scelte di Chivu

A pochi giorni dalla semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Bologna, l'attenzione è rivolta alle condizioni fisiche dei giocatori e alle scelte di formazione di Chivu. Con l'incontro ormai alle porte, i dubbi e le strategie si intensificano, mentre i protagonisti si preparano ad affrontare una sfida decisiva.

© Como1907news.com - Inter verso la Supercoppa: infortuni e scelte di Chivu Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Mancano quattro giorni alla semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Bologna, in programma venerdì sera a Riyadh, e a Formello – pardon, ad Appiano Gentile – l’attenzione è tutta concentrata sulle condizioni fisiche della rosa. Cristian Chivu prepara l’appuntamento saudita con prudenza, consapevole che la posta in palio è alta e che ogni scelta, soprattutto sul fronte degli infortunati, può fare la differenza. La gara sarà diretta da Daniele Chiffi, con Rossi e Fontemurato come assistenti, Dionisi quarto uomo e la coppia Maresca–Pazzuto al VAR. Como1907news.com NAPOLI-INTER 0-1 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2023/24 Inter, emergenza infortuni: Calhanoglu e Acerbi ko - Situazione delicata per Cristian Chivu in vista della Supercoppa Italiana. europacalcio.it

