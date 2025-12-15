Inter supera il Milan dopo la domenica di Serie A e Lautaro è meglio di Modric

Dopo una giornata intensa di Serie A, l’Inter ha conquistato una vittoria importante contro il Milan. La partita ha messo in evidenza le prestazioni dei giocatori e ha favorito un cambio in classifica. Tra i protagonisti, Lautaro Martinez si è distinto, dimostrando di essere in forma superiore a Modric in questa occasione.

© Internews24.com - Inter supera il Milan dopo la domenica di Serie A, e Lautaro è meglio di Modric Inter News 24 L’Inter ha superato il Milan dopo i risultati di questa domenica di Serie A. E intanto Lautaro Martinez sembra essere già meglio di Modric. L’analisi di Paolo Condò sul Corriere della Sera sulla quindicesima giornata di Serie A – in attesa del posticipo tra Roma e Como – si concentra sul ritorno dell’ Inter in testa alla classifica in solitaria. Secondo il giornalista, sono bastati due lampi del capitano argentino Lautaro Martinez per comprendere la superiorità dei nerazzurri in questo turno. Il leader che “pratica sul serio”: i due flash di lautaro. Il primo flash di Lautaro è emblematico: al 6? un repentino scatto in avanti per tenere vivo un pallone destinato al fondo campo. Internews24.com INTER CAMPIONE D'ITALIA, ARRIVA LA SECONDA STELLA: Milan-Inter 1-2 | Serie A TIM | DAZN Highlights Serie A: doppio sorpasso a Milan e Napoli, l'Inter va in testa da sola - Per i nerazzurri è un doppio sorpasso perche' frena anche il Milan col Sassuolo e la classifica si sgrana: Inter 33, Milan 32 e Napoli 31. ansa.it

L’Inter espugna Genova e sorpassa in vetta il Milan, fermato dal Sassuolo, e il Napoli sconfitto a Udine. Preziosa vittoria della Juve a Bologna - Cambio della guardia in tesata alla classifica che sorride all'Inter protagonista del doppio sorpasso a spese di Milan e Napoli. msn.com

Un buon Genoa viene sconfitto dall’Inter (1-2). Gran gol di Vitinha che supera anche il portiere e deposita in rete. Ora sotto con l’Atalanta! Troppo forte l’Inter per il Grifone. Nel primo tempo, di chiara marca interista, i neroazzurri vanno a segno due volte (6' Bi - facebook.com facebook

C'è una nuova capolista: l'Inter supera 2-1 un buon Genoa al "Ferraris" e vola in vetta x.com