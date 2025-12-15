Inter sulle ali dell’entusiasmo dopo Genoa e spunta il paragone con la squadra di Inzaghi 2023-24

Dopo la convincente vittoria a Genoa, l’Inter si presenta con rinnovato entusiasmo. L’analisi si concentra sulle similitudini con la squadra di Inzaghi 2023-24, evidenziando le caratteristiche e le strategie che hanno portato i nerazzurri a questo momento di forma. Un confronto che permette di riflettere sulle potenzialità e le prospettive future del team.

© Internews24.com - Inter sulle ali dell’entusiasmo dopo Genoa, e spunta il paragone con la squadra di Inzaghi 2023-24 Inter News 24 Dopo la vittoria ottenuta ieri a Marassi, l’Inter è sulle ali dell’entusiasmo. E adesso spunta il paragone con la squadra di Inzaghi vincitrice dello scudetto. A distanza di circa 600 giorni da quel 22 aprile 2024 – data in cui l’Inter vinse lo Scudetto della seconda stella nel derby contro il Milan, grazie ai gol del difensore italiano Francesco Acerbi e dell’attaccante francese Marcus Thuram – i nerazzurri tornano in testa alla classifica. L’analisi si concentra sul confronto tra la squadra attuale, guidata dal rumeno Cristian Chivu, e quella che trionfò due anni fa sotto la guida dell’italiano Simone Inzaghi. Internews24.com È il giorno di #Genoa-#Inter: una partita, e uno Stadio, per noi mai molto amici. Ci sarà da soffrire, perché il #Genoa è in forma, perché la gente di #Marassi è sempre molto calda, e perché #DeRossi ha ridato entusiasmo ad un’intera città. Oggi alle ore 18.00 l’ - facebook.com facebook Derby: Inter e Milan arrivano (quasi) al top. L’entusiasmo è ritrovato da entrambe le parti con due tecnici nuovi dopo una stagione complessa, vissuta sì in modo profondamente diverso durante tutto l’anno ma conclusa con lo stesso risultato. Zero titoli Spigno - x.com