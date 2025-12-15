Inter sulle ali dell’entusiasmo dopo Genoa e spunta il paragone con la squadra di Inzaghi 2023-24

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la convincente vittoria a Genoa, l’Inter si presenta con rinnovato entusiasmo. L’analisi si concentra sulle similitudini con la squadra di Inzaghi 2023-24, evidenziando le caratteristiche e le strategie che hanno portato i nerazzurri a questo momento di forma. Un confronto che permette di riflettere sulle potenzialità e le prospettive future del team.

inter sulle ali dell8217entusiasmo dopo genoa e spunta il paragone con la squadra di inzaghi 2023 24

© Internews24.com - Inter sulle ali dell’entusiasmo dopo Genoa, e spunta il paragone con la squadra di Inzaghi 2023-24

Inter News 24 Dopo la vittoria ottenuta ieri a Marassi, l’Inter è sulle ali dellentusiasmo. E adesso spunta il paragone con la squadra di Inzaghi vincitrice dello scudetto. A distanza di circa 600 giorni da quel 22 aprile 2024 – data in cui l’Inter vinse lo Scudetto della seconda stella nel derby contro il Milan, grazie ai gol del difensore italiano Francesco Acerbi e dell’attaccante francese Marcus Thuram – i nerazzurri tornano in testa alla classifica. L’analisi si concentra sul confronto tra la squadra attuale, guidata dal rumeno Cristian Chivu, e quella che trionfò due anni fa sotto la guida dell’italiano Simone Inzaghi. Internews24.com