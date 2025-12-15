Inter sola in vetta dopo otto mesi | sorpasso su Milan e Napoli e slancio verso Riad alla ricerca del primo titolo

Dopo otto mesi in vetta, l'Inter torna al primo posto in classifica grazie alla vittoria al Ferraris, superando Milan e Napoli. Questa affermazione testimonia la crescita di maturità e concretezza dei nerazzurri, che ora si preparano con slancio alla Supercoppa in Arabia Saudita, puntando al primo titolo stagionale.

Inter News 24 Inter prima in classifica dopo Genova, tra concretezza e maturità: il successo al Ferraris rilancia i nerazzurri prima della Supercoppa in Arabia Saudita. L’ Inter torna finalmente sola in testa alla classifica dopo otto mesi di attesa. Un traguardo raggiunto con un doppio sorpasso rapido e deciso ai danni di Milan e Napoli, che consente ai nerazzurri di guardare tutti dall’alto per la prima volta dal 12 aprile scorso, 32ª giornata del campionato precedente. Un segnale forte, arrivato in un momento chiave della stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la vittoria ottenuta a Genova assume un valore che va oltre i tre punti. Internews24.com

