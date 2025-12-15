Inter Serie A per i nerazzurri Natale in vetta! Intensità europee e maturità da grande squadra | Chivu ha ricostruito un’Inter solida e consapevole

L'Inter di Cristian Chivu si prepara a trascorrere il Natale in vetta alla classifica di Serie A, un risultato che testimonia la crescita e la maturità della squadra. Dopo un inizio incerto, i nerazzurri hanno dimostrato intensità europea e solidità, spazzando via ogni scetticismo e consolidando un’identità chiara e vincente.

Inter Serie A, il Corriere dello Sport analizza il cammino dei nerazzurri: scetticismo spazzato via, primato meritato e un’identità ormai chiara L’Inter di Cristian Chivu si appresta a festeggiare un Natale in testa alla classifica di Serie A, un traguardo inaspettato considerando lo scetticismo che aleggiava attorno al tecnico rumeno in estate. Massimiliano Gallo, sulle . Calcionews24.com

