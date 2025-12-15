Inter Primavera mister Carbone indica la via | il messaggio social per la squadra – FOTO

Dopo la recente vittoria contro il Cagliari, l'allenatore dell'Inter Primavera, mister Carbone, ha condiviso un messaggio sui social per motivare e guidare la squadra verso nuovi obiettivi, sottolineando l'importanza del gruppo e della determinazione.

Inter Primavera, mister Carbone indica la via: il messaggio social per la squadra dopo la recente vittoria contro il Cagliari. La marcia dell' Inter Primavera non conosce sosta e prosegue spedita verso le zone nobili della classifica. La formazione giovanile sta vivendo un momento magico, certificato dall'ultimo, rocambolesco successo ottenuto in campionato. Sabato scorso, i talenti della Beneamata hanno avuto la meglio sul Cagliari al termine di una sfida pirotecnica, conclusasi con il punteggio di 4-3. Una vittoria pesante che proietta la squadra al terzo posto in graduatoria, confermando l'ottimo stato di salute del vivaio milanese, reduce anche dal prestigioso pass staccato per i sedicesimi di finale di Youth League.

