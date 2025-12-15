Inter occhi su Giovane | il talento del Verona accende il mercato
L'Inter si mostra interessata al giovane talento del Verona, accendendo le speculazioni di mercato in vista dell'inverno. Con il calciomercato alle porte, le big del calcio si preparano a piazzare i loro colpi, e il nome del promettente giocatore veronese si fa strada tra le possibili trattative.
Il calciomercato invernale si avvicina e, come spesso accade, le grandi iniziano a muoversi con largo anticipo. Tra i dossier che stanno circolando con maggiore insistenza negli ambienti di Serie A ce n’è uno che porta dritto a Verona e profuma di futuro. Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano classe 2003 dell’Hellas, è entrato con decisione nei radar dell’ Inter, pronta a valutare un’operazione mirata già nel mese di gennaio. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, i nerazzurri stanno monitorando con attenzione il percorso del giovane attaccante, considerato uno dei profili emergenti più interessanti dell’intero campionato. Como1907news.com
Inter, occhi su Idrissi il talento sardo che piace ai nerazzurri
Calciomercato Inter, il giovane talento brasiliano ha incantato tutti: Marotta vuole portarlo in Italia - Tra i nomi seguiti nelle ultime settimane compare anche Robinho Jr, ossia, il talento del Santos: Robson Jr Guglielmetti de ... spaziointer.it
Giovane Inter, i nerazzurri restano fortemente interessati al classe 2003 del Verona: pronta la sfida a quella big di Serie A per il talento brasiliano - Giovane Inter, strategia nerazzurra per il talento del Verona: Roma in pressing ma la sfida è apertissima. calcionews24.com
Occhi su Thiago Gabriel! In questa stagione l’Inter e la Juventus lo hanno già fatto seguire da alcuni osservatori, mentre all’estero sono il West Ham e il Brentford che hanno mosso i passi più concreti. - Corriere dello Sport - facebook.com facebook
#Inter #SerieA #GenoaInter Gli occhi di Chivu nella notte di Genova C’è una strana espressione negli occhi di Cristian Chivu. Non è solo la soddisfazione per tre punti pesanti, né la stanchezza di chi ha appena espugnato un campo che all’Inter era diventato x.com