L'Inter si mostra interessata al giovane talento del Verona, accendendo le speculazioni di mercato in vista dell'inverno. Con il calciomercato alle porte, le big del calcio si preparano a piazzare i loro colpi, e il nome del promettente giocatore veronese si fa strada tra le possibili trattative.

© Como1907news.com - Inter, occhi su Giovane: il talento del Verona accende il mercato

Il calciomercato invernale si avvicina e, come spesso accade, le grandi iniziano a muoversi con largo anticipo. Tra i dossier che stanno circolando con maggiore insistenza negli ambienti di Serie A ce n’è uno che porta dritto a Verona e profuma di futuro. Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano classe 2003 dell’Hellas, è entrato con decisione nei radar dell’ Inter, pronta a valutare un’operazione mirata già nel mese di gennaio. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, i nerazzurri stanno monitorando con attenzione il percorso del giovane attaccante, considerato uno dei profili emergenti più interessanti dell’intero campionato. Como1907news.com

