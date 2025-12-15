Inter nuove idee per la fascia destra | la scelta su Darmian e Luis Henrique

L'Inter sta valutando nuove soluzioni per rafforzare la fascia destra, con particolare attenzione a Darmian e Luis Henrique. Dopo l'arrivo a dicembre, la squadra si prepara a affrontare un fitto calendario che comprende Champions League, campionato e la Supercoppa Italiana a Ryad. Le scelte di mercato e le strategie tattiche sono al centro delle discussioni in casa nerazzurra.

© Forzainter.eu - Inter, nuove idee per la fascia destra: la scelta su Darmian e Luis Henrique Arrivati a dicembre, gli appuntamenti per l'Inter si sono moltiplicati: oltre alla Champions League e alla Serie A, infatti, si aggiunge anche la Supercoppa Italiana che si giocherà a Ryad. Per questa competizione Cristian Chivu dovrà continuare a fare i conti con le assenze, tra cui quella di Calhanoglu, Dumfries, Darmian e Acerbi. Per il calciatore turnco e per l'esterno italiano, però, sembrerebbero esserci speranze per poter partire con la squadra. Se è vero che Darmian partirà con l'Inter per l'Arabia Saudita, è altrettanto vero che difficilmente Chivu lo schiererà per la sfida, così da preservarlo ulteriormente in vista dei prossimi impegni.

