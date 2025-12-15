Inter Miami pesca in Europa | ufficiale l’arrivo di Sergio Reguilón
L'Inter Miami amplia il proprio roster con un colpo europeo: Sergio Reguilón. L’annuncio ufficiale arriva il 15 dicembre, segnando un'importante aggiunta alla squadra in vista delle prossime competizioni. L'ingaggio del difensore spagnolo sottolinea l’ambizione del club di rafforzarsi attraverso giocatori di esperienza internazionale.
L’ Inter Miami continua a guardare all’Europa per rafforzare il proprio progetto e, nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre, ha ufficializzato l’arrivo di Sergio Reguilón. Il terzino spagnolo, svincolatosi dal Tottenham, entrerà a far parte della rosa del club campione della MLS a partire dal 2026, aprendo così una nuova fase della sua carriera negli Stati Uniti. Un’operazione che conferma l’ambizione della franchigia della Florida, decisa a restare protagonista anche dopo il trionfo nazionale. Dal Real Madrid alla MLS. Classe 1996, Reguilón porta in dote un curriculum di assoluto livello internazionale. Como1907news.com
En las buenas y en las malas ?? #ElClasico #RealMadrid #barcelona #fútbol #partido #4
Messi, quale futuro? Il contratto con l'Inter Miami scade a dicembre: voci di ritorno in Europa - Il futuro di Lionel Messi resta in bilico tra la permanenza all’Inter Miami e la possibilità di un ritorno in Europa in vista del Mondiale 2026. tuttomercatoweb.com
L'Inter Miami pesca in casa Barcellona: da Guayaquil arriva il promettente Obando - L’Inter Miami, club in cui militano fra gli altri gli ex Barcellona Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez e Leo Messi, si è assicurato un giovane talento sudamericano per rinforzare ulteriormente ... tuttomercatoweb.com
Poco spazio nell'auto per il duo argentino dell'Inter Miami #SportMediaset - facebook.com facebook
Inter Miami, De Paul'un satin alma opsiyonunu kullandi. (Fabrizio Romano) x.com