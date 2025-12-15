Inter la forza per stare lassù Bisseck-Lautaro | è vetta Chivu ha ripreso il volo

L'Inter torna a sorridere dopo cinque anni di attese e delusioni, riscattandosi contro il Genoa con una vittoria fondamentale. La squadra dimostra forza e determinazione, superando i propri limiti e consolidando la vetta della classifica. Un successo che segna una svolta importante nel cammino nerazzurro, rilanciando le ambizioni di una stagione all'insegna della continuità e della conquista.

Cinque anni senza vincere sono abbastanza. Così l’ Inter si libera degli incubi di Marassi, dove contro il Genoa non strappava l’intera posta dal 2020, battendo 2-1 il Grifone e operando il sorpasso in testa su Milan e Napoli. I nerazzurri vanno in campo già consapevoli del passo falso delle contendenti e per poco più di un’ora, fino all’errore di reparto che porta alla rete di Vitinha, non c’è gara. Solo la grinta dei padroni di casa, spinti da un pubblico encomiabile, tiene accesa la fiammella della speranza, alimentata poi dalla galoppata del portoghese. La corta distanza resta fino al triplice fischio, una liberazione per gli ospiti, sebbene quasi mai impensieriti nuovamente. Sport.quotidiano.net

