Inter in NBA? Milano sogna la competizione europea | continuano le voci su una collaborazione col Milan e non solo
Milano si fa strada verso una possibile espansione nel mondo del basket, con ipotesi di un'interessante collaborazione tra Inter, Milan e la NBA. Le voci di mercato e le speculazioni aumentano, alimentando il desiderio di portare la città a competere a livello europeo nel panorama del basket professionistico.
Inter News 24 . I dettagli. Il futuro dello sport milanese potrebbe parlare americano, e non solo nel calcio. Sotto la Madonnina, le indiscrezioni rilanciate dal quotidiano Il Giorno disegnano uno scenario clamoroso: una triplice alleanza tra l’Olimpia Milano, il Milan targato RedBird e l’Inter di proprietà del fondo Oaktree. L’obiettivo è ambizioso e visionario: dare vita alla franchigia che rappresenterà l’Italia nel nascente campionato europeo targato NBA, il cui debutto è ipotizzato per il 2027. Internews24.com
Il progetto Nba Europe e il futuro dell’Olimpia Milano: verso l’integrazione con Milan e Inter? - Il nuovo torneo sarà basato sul sistema Usa delle franchigie, coinvolgendo anche le società calcistiche. msn.com
Nba in Europa: Milano e Roma pronte a candidarsi tra le nuove sedici squadre del torneo (Il Messaggero) - L’arrivo della Nba Europe è ormai considerato certo, con Milano e Roma pronte a candidarsi tra le nuove sedici squadre del torneo ... ilnapolista.it
