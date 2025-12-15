L'Inter torna in vetta grazie a una vittoria sofferta contro il Genoa, conclusa con il punteggio di 2-1. La sfida ha segnato un passo importante per i nerazzurri, che consolidano la posizione di vertice in classifica. Un inizio di settimana positivo che rafforza le ambizioni della squadra di Chivu.

© Forzainter.eu - Inter, Genoa al tappeto: Chivu ritrova la vetta

La settimana non poteva cominciare meglio per l’Inter, che si è lasciata alle spalle la vittoria sofferta per 2-1 con il Genoa. I nerazzurri sono riusciti a ritrovare la via del successo, grazie a una prestazione di cuore e carattere su un campo ostico. L’obiettivo è quello di mantenere il giusto ritmo, dimostrando di avere tutto ciò che serve per primeggiare in campionato. La prossima gara è quella con il Bologna, in programma venerdì 19 dicembre alle ore 20:00 per la semifinale di Supercoppa Italiana. Un duello estremamente delicato, un match da dentro o fuori per il primo trofeo stagionale. Tornando sulla gara al Ferraris, i meneghini hanno messo in cascina 3 punti pesanti, sfruttando i passi falsi di Milan e Napoli nel pomeriggio. Forzainter.eu

