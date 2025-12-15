Inter Genoa al tappeto | Chivu ritrova la vetta
L'Inter torna in vetta grazie a una vittoria sofferta contro il Genoa, conclusa con il punteggio di 2-1. La sfida ha segnato un passo importante per i nerazzurri, che consolidano la posizione di vertice in classifica. Un inizio di settimana positivo che rafforza le ambizioni della squadra di Chivu.
La settimana non poteva cominciare meglio per l’Inter, che si è lasciata alle spalle la vittoria sofferta per 2-1 con il Genoa. I nerazzurri sono riusciti a ritrovare la via del successo, grazie a una prestazione di cuore e carattere su un campo ostico. L’obiettivo è quello di mantenere il giusto ritmo, dimostrando di avere tutto ciò che serve per primeggiare in campionato. La prossima gara è quella con il Bologna, in programma venerdì 19 dicembre alle ore 20:00 per la semifinale di Supercoppa Italiana. Un duello estremamente delicato, un match da dentro o fuori per il primo trofeo stagionale. Tornando sulla gara al Ferraris, i meneghini hanno messo in cascina 3 punti pesanti, sfruttando i passi falsi di Milan e Napoli nel pomeriggio. Forzainter.eu
