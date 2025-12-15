Inter futuro Carboni in bilico | il Pisa osserva e prepara l’affondo
Il futuro di Valentin Carboni è ancora incerto, con l'Inter che valuta le opzioni disponibili. Il Pisa si fa avanti come possibile destinazione, preparando un'offerta concreta per il giovane talento argentino. La situazione rimane in equilibrio, mentre le trattative si intensificano per definire il prossimo passo della carriera del giocatore.
Il futuro di Valentin Carboni torna al centro delle riflessioni in casa Inter, con il Calciomercato Pisa che inizia a prendere forma come opportunità concreta per rilanciare il percorso del giovane argentino. Classe 2005, Carboni era arrivato al Genoa in prestito con grandi aspettative, ma la sua esperienza in rossoblù non ha trovato la continuità auspicata. Dopo un avvio incoraggiante, lo spazio si è ridotto progressivamente, frenando la crescita di un profilo che vive di ritmo, fiducia e responsabilità. Negli ambienti nerazzurri il tema è chiaro: Carboni deve giocare. E deve farlo con regolarità. Como1907news.com
