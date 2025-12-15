Inter capolista | a Marassi vince soffre e manda un segnale

L’Inter conquista la vetta della classifica grazie a una vittoria sofferta 2-1 contro il Genoa a Marassi. La squadra di Inzaghi sfrutta i passi falsi di Napoli e Milan, segnando il suo primo sorpasso stagionale e inviando un chiaro messaggio alla stagione. Una prestazione che sottolinea determinazione e ambizione dei nerazzurri.

© Serieagoal.it - Inter capolista: a Marassi vince, soffre e manda un segnale L’ Inter si prende tutto quello che c’era da prendersi. Vince 2-1 a Marassi contro il Genoa, sfrutta i passi falsi di Napoli e Milan e guarda tutti dall’alto della classifica per la prima volta in questa stagione. Un successo sofferto, maturo, che racconta molto più dei tre punti e certifica la crescita della squadra di Cristian Chivu. Dopo la sconfitta contro il Liverpool, i nerazzurri reagiscono nel modo migliore possibile, conquistando il primato alla vigilia della partenza per l’ Arabia Saudita, dove li attende la Supercoppa Italiana. Non una vittoria qualsiasi, ma una risposta forte in termini di mentalità, carattere e orgoglio, concetti su cui il tecnico ha costruito il suo percorso. Serieagoal.it FACCIO I COMPLIMENTI AL MILAN CAPOLISTA... L’Inter vince a Marassi (2-1), ma nella ripresa subisce il ritmo e la determinazione del Genoa. - Nel primo tempo, di chiara marca interista, i neroazzurri vanno a segno due volte (6' Bisseck, 38' Lautaro Martinez) e meritano il vantaggio. ligurianotizie.it

