Insulti razzisti da un avversario | il Queens Park Rangers ritira la squadra da un torneo giovanile nel Milanese
A causa di insulti razzisti da parte di un avversario, l'Academy del Queens Park Rangers ha deciso di ritirare la propria squadra under 13 dalla Winter Cup, torneo internazionale tenutosi a Trezzano sul Naviglio. L'episodio evidenzia ancora una volta la presenza di fenomeni di razzismo nel calcio giovanile.
Un genitore ha gridato insulti razzisti a un avversario del figlio - facebook.com facebook