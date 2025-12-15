© Ilgiorno.it - Insulti razzisti a un calciatore: l’under 13 del Queens Park Rangers abbandona il torneo a Trezzano sul Naviglio

Trezzano sul Naviglio (Milano), 15 dicembre 2025 – "È deplorevole trovarci in una situazione del genere. Offrire ai nostri giovani la possibilità di partecipare a tornei in diversi Paesi può essere estremamente vantaggioso per il loro sviluppo. Tuttavia, abbiamo una posizione di tolleranza zero verso ogni forma di discriminazione e adotteremo sempre le misure necessarie per proteggere i nostri giocatori ”. Alex Carroll, direttore dell'Academy del Queens Park Rangers, commenta così la decisione del club inglese di ritirare la propria rappresentativa Under 13 dalla Winter Cup, torneo internazionale che lo scorso weekend ha coinvolto oltre 90 squadre a Trezzano su Naviglio, nell’hinterland di Milano, organizzato Strikers Agency. Ilgiorno.it

