Insieme per non dimenticare a Sirignano una giornata di sport e memoria

L’Associazione Sportiva ASD Mugnano del Cardinale, in collaborazione con Sirignano Calcio, Real Mugnano e Carotenuto Calcio, organizza una giornata dedicata allo sport e alla memoria a Sirignano. Un'occasione per unire la passione sportiva con momenti di riflessione, coinvolgendo la comunità in un evento che celebra valori e tradizioni locali.

