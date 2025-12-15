Insieme per non dimenticare a Sirignano una giornata di sport e memoria

L’Associazione Sportiva ASD Mugnano del Cardinale, in collaborazione con Sirignano Calcio, Real Mugnano e Carotenuto Calcio, organizza una giornata dedicata allo sport e alla memoria a Sirignano. Un'occasione per unire la passione sportiva con momenti di riflessione, coinvolgendo la comunità in un evento che celebra valori e tradizioni locali.

© Avellinotoday.it - "Insieme per non dimenticare", a Sirignano una giornata di sport e memoria L’Associazione Sportiva ASD Mugnano del Cardinale, in collaborazione con Sirignano Calcio, Real Mugnano e Carotenuto Calcio, vi invita a partecipare a una giornata speciale.Una Giornata di Sport all’Insegna della Memoria.1° Memorial "Insieme per Non Dimenticare".Ricordare attraverso lo sportUn. Avellinotoday.it I GATTI E IL NATALE Senza dimenticare la dolorosa perdita di Anita, guerriera dei due continenti, vogliamo ringraziare le famiglie che ci hanno reso partecipi della gioia di aspettare il Natale insieme a un ex felixino. #g - facebook.com facebook