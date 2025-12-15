Insiel stop all’Iva sulle attività | liberati circa 20 milioni di euro l’anno
Insiel, la società in house della Regione Friuli Venezia Giulia, ottiene un importante risultato fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che non è dovuta l’Iva sulle attività svolte dalla società, permettendo un risparmio di circa 20 milioni di euro all’anno. Questa decisione rappresenta una svolta significativa per la gestione fiscale di Insiel.
