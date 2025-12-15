Inseguita per più di un' ora | la giovane automobilista si scusa e lascia il carcere

Una giovane automobilista di 21 anni di Latiano si è presentata davanti al giudice di Brindisi, chiedendo scusa per aver provocato un inseguimento durato oltre un'ora. L'episodio, avvenuto sabato scorso, ha coinvolto carabinieri e polizia, che sono stati costretti a inseguirla. La sua richiesta di perdono ha portato alla decisione di lasciarla in libertà.

BRINDISI- Ha chiesto scusa per il suo comportamento. Stamattina (lunedì 15 dicembre) si è presentata davanti alla giudice monocratica del tribunale di Brindisi, Alessandra Guidone, la 21enne di Latiano che sabato scorso ha costretto i carabinieri e la polizia a un inseguimento che è andato avanti.