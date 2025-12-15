Innovazione tech e artigianalità | La skincare diventa sartoriale

La Cosmesit unisce innovazione tecnologica e artigianalità nella creazione di cosmetici su misura. Grazie a un laboratorio di ricerca avanzato e collaborazioni accademiche, l'azienda sviluppa prodotti sicuri, efficaci e certificati, rendendo la skincare un'esperienza sartoriale e personalizzata.

LA RICERCA è il cuore pulsante della Cosmesit, tra le aziende leader nella produzione di cosmetici. Il laboratorio di ricerca & sviluppo lavora in sinergia con università e centri specializzati per individuare ingredienti innovativi, testarne la sicurezza e garantire risultati concreti e certificati. Gianluigi Croci, ceo di Cosmesit. Il vostro è un nome noto nel panorama cosmetico. Come nasce la vostra realtà? "La nostra storia inizia dal sogno dei fondatori di creare cosmetici di alta qualità che unissero scienza, innovazione e artigianalità italiana. Oggi continuiamo a studiare e sviluppare prodotti che coniugano innovazione tecnologica e compatibilità epidermica avanzata".