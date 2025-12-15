Inni sacri venerdì 19 dicembre l' ultimo concerto della rassegna in Duomo

Venerdì 19 dicembre alle 17, la Cattedrale di San Francesco ospiterà il dodicesimo e ultimo inno-concerto della rassegna

Venerdì 19 dicembre, alle 17, la Cattedrale di San Francesco ospiterà il dodicesimo inno-concerto della rassegna. Si tratta di "Natale. Lo svelato volto di Dio", con musiche di Johann Sebastian Bach (1685-1750) e Georg Friedrich Händel (1685-1759).La rassegna "Inni Sacri - Il Divino e l'Umano. Livornotoday.it