Ingiurie e percosse alla moglie per 15 anni poi la forza di denunciare ancora

Una lunga storia di violenze e vessazioni culmina con un provvedimento giudiziario: la Squadra Mobile di Pisa ha notificato a un uomo di 54 anni un divieto di avvicinamento e allontanamento dalla famiglia, segnando una possibile svolta nella lotta contro le violenze domestiche.

Anni di vessazioni fino, si spera, ad una svolta definitiva. La Squadra Mobile della Questura di Pisa, negli scorsi giorni, ha notificato a un uomo di 54 anni un provvedimento del Gip che dispone l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi.