Infrastrutture e scuole gli interventi della Provincia programmati per il 2026

Nel Consiglio provinciale del 15 dicembre è stata adottata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, delineando gli interventi previsti per il 2026. Tra le priorità figurano interventi su infrastrutture e scuole, mirati a migliorare servizi e strutture sul territorio provinciale.

Nel Consiglio provinciale del 15 dicembre è stata adottata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) che mantiene l'impostazione del documento già visto a luglio, integrando il quadro conoscitivo con le informazioni più aggiornate resesi disponibili, tra le quali il.

