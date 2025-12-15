Dopo settimane di stop a causa di un infortunio, Romelu Lukaku si avvicina al rientro in campo. Possibile convocazione per la Supercoppa, offrendo nuove speranze per il Napoli e per l'ex Inter. La sua ripresa potrebbe rappresentare un'importante novità per la squadra in vista delle prossime sfide.

© Internews24.com - Infortunio Lukaku, spiragli di rientro per l’ex Inter. Possibile convocazione per la Supercoppa

Inter News 24 Infortunio Lukaku, si apre uno scenario nuovo in casa Napoli: dopo settimane di stop, l’attaccante belga viaggia verso la convocazione. Una notizia incoraggiante arriva da Castel Volturno dopo giorni complessi per il Napoli, reduce dalla sconfitta in campionato contro l’ Udinese e dall’eliminazione dalla Champions League contro il Benfica. In un momento delicato della stagione, Antonio Conte, allenatore salentino noto per il suo calcio intenso e pragmatico, può finalmente intravedere un segnale positivo legato alle condizioni di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante belga è sempre più vicino alla convocazione per la Supercoppa Italiana, in programma giovedì alle ore 20:00 a Riad contro il Milan. Internews24.com

Prima il tiro, poi l'infortunio ? Il momento in cui Lukaku rimedia il risentimento al quadricipite ??

L’annuncio di Conte sull’infortunio di Lukaku: slitta il rientro! - Qualche giorno fa, vi abbiamo segnalato una notizia tanto attesa dal Napoli, Conte, fantallenatori e tifosi: il ritorno. fantamaster.it