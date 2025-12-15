Dopo l’infortunio durante la partita contro il Sassuolo, gli esami a cui si è sottoposto il difensore Gabbia hanno fornito chiarimenti sulle sue condizioni. La notizia, seppur inaspettata, rappresenta una boccata d’ossigeno per il Milan, offrendo una prospettiva più rassicurante rispetto alle prime preoccupazioni.

© Calcionews24.com - Infortunio Gabbia, l’esito degli esami parla chiaro! Ecco quali sono le sue condizioni dopo il problema accusato durante il match casalingo contro il Sassuolo

Infortunio Gabbia, l’esito degli esami parla chiaro! Ecco quali sono le sue condizioni del difensore dopo il problema accusato ieri Arriva una notizia positiva in casa Milan, utile a stemperare l’amarezza per il pareggio contro il Sassuolo. Gli esami clinico-strumentali a cui si è sottoposto Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, hanno escluso conseguenze gravi . Calcionews24.com

Ultime Milan, come sta Gabbia dopo l’infortunio: il punto del club dopo gli esami - Il Milan può tirare un enorme sospiro di sollievo, considerata la dinamica dell’infortunio accorso al difensore ieri: sono arrivati gli esiti dei controlli. notiziemilan.it