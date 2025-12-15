Infortunio Gabbia l’esito degli esami parla chiaro! Ecco quali sono le sue condizioni dopo il problema accusato durante il match casalingo contro il Sassuolo
Dopo l’infortunio durante la partita contro il Sassuolo, gli esami a cui si è sottoposto il difensore Gabbia hanno fornito chiarimenti sulle sue condizioni. La notizia, seppur inaspettata, rappresenta una boccata d’ossigeno per il Milan, offrendo una prospettiva più rassicurante rispetto alle prime preoccupazioni.
