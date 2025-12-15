Infortunio Calhanoglu | arriva il verdetto per la Supercoppa le ultime da Appiano

L'infortunio di Calhanoglu tiene in ansia l'Inter in vista della Supercoppa Italiana. Le ultime novità da Appiano Gentile aggiornano sulle condizioni del regista turco e di Darmian, evidenziando un approccio cauto nella preparazione alla trasferta in Arabia Saudita. Ecco le ultime notizie sulla situazione dei giocatori e le possibili conseguenze per la squadra.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, Inter verso l’Arabia Saudita con prudenza: le condizioni del regista turco e di Darmian in vista della Supercoppa Italiana. Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Genoa, che ha consegnato all’ Inter la vetta solitaria della Serie A, l’attenzione in casa nerazzurra si è immediatamente spostata sulla Supercoppa Italiana, in programma in Arabia Saudita. La squadra guidata da Cristian Chivu, tecnico romeno alla sua prima stagione da allenatore principale, è attesa ora da un appuntamento prestigioso che può già mettere in palio il primo trofeo del nuovo corso. Ad Appiano Gentile, però, il lavoro dello staff si concentra soprattutto sull’infermeria. Internews24.com

