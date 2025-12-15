Infortunio Calhanoglu | arriva il verdetto per la Supercoppa le ultime da Appiano
L'infortunio di Calhanoglu tiene in ansia l'Inter in vista della Supercoppa Italiana. Le ultime novità da Appiano Gentile aggiornano sulle condizioni del regista turco e di Darmian, evidenziando un approccio cauto nella preparazione alla trasferta in Arabia Saudita. Ecco le ultime notizie sulla situazione dei giocatori e le possibili conseguenze per la squadra.
Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, Inter verso l’Arabia Saudita con prudenza: le condizioni del regista turco e di Darmian in vista della Supercoppa Italiana. Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Genoa, che ha consegnato all’ Inter la vetta solitaria della Serie A, l’attenzione in casa nerazzurra si è immediatamente spostata sulla Supercoppa Italiana, in programma in Arabia Saudita. La squadra guidata da Cristian Chivu, tecnico romeno alla sua prima stagione da allenatore principale, è attesa ora da un appuntamento prestigioso che può già mettere in palio il primo trofeo del nuovo corso. Ad Appiano Gentile, però, il lavoro dello staff si concentra soprattutto sull’infermeria. Internews24.com
?? ALLUCINANTE ?? MAMMA MIA COSA HA FATTO!!!! LE IMMAGINI INCREDIBILI!!! UN GRANDE ??
Infortunio Calhanoglu, speranza per l’Inter: l’esito dei controlli - Buone notizie per l'Inter riguardo le condizioni di Calhanoglu. fantamaster.it
Calhanoglu e Acerbi, arriva il verdetto UFFICIALE sugli stop: i tempi di recupero - Notizie significative in merito ai tempi di recupero di Hakan Çalhanoglu e Francesco Acerbi, infortunatisi durante Inter- spaziointer.it
All’ultimo momento De Rossi perde per infortunio Messias e Cuenca. Indisponibili anche Ostigard e Siegrist. A centrocampo ballottaggio tra Ellertsson e Thorsby. I nerazzurri senza Acerbi e Calhanoglu - facebook.com facebook
Niente esami per #Calhanoglu dopo l'infortunio in Inter-Liverpool: salta il Genoa ma spera per la Supercoppa x.com