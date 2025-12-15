Infortuni le ultime da Milanello | Fofana in gruppo mentre slitta il rientro di…

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, il Milan si prepara per la Supercoppa Italiana con aggiornamenti sulla condizione dei propri giocatori. Tra le novità, il rientro di Fofana in gruppo e lo slittamento del ritorno di altri infortunati. Ecco le ultime notizie da Milanello sulla situazione infortuni in vista dell'importante appuntamento.

Dopo il pareggio arrivato nella mattinata di ieri contro il Sassuolo, il Milan è tornato subito ad allenarsi: la situazione infortuni a Milanello in vista della Supercoppa Italiana.

Milan, Leao e Fofana si allenano a parte: col Sassuolo non ci saranno - Rafa Leao e Youssouf Fofana salteranno la sfida col Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre alle 12. sport.sky.it

