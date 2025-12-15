Influenza K e non solo perché il virus è un maestro di metamorfosi | come affrontare le varianti

L’epidemia influenzale e le sue varianti continuano a evolversi rapidamente, rendendo difficile la loro previsione e gestione. Tra le infezioni respiratorie acute in aumento, è fondamentale conoscere le caratteristiche delle varianti e le strategie più efficaci per affrontarle. In questo articolo, analizzeremo gli ultimi dati e le sfide poste dalle metamorfosi del virus.

Gli ultimi dati sull'epidemie influenzale dicono che nella settimana tra l'1 e il 7 dicembre sono stati 695mila gli italiani colpiti da infezioni respiratorie acute, circa 100mila in più rispetto alla settimana precedente. E, stando a quanto riporta la banca dati sui casi di infezioni respiratorie acute registrati dalla sorveglianza Respivirnet, attualmente l'incidenza settimanale è di 12,4 casi ogni mille soggetti, ma con casi ben più frequenti tra i bambini. Tra le regioni più colpite Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna. Come detto, a crescere tra i diversi virus sono soprattutto quelli dell'influenza, anche in considerazione della diffusione del nuovo ceppo, chiamato K, frutto di una variante del virus A-H3N2.

