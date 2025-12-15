Influenza e virus respiratori la stagione parte con un' incidenza superiore Già molti riminesi ko a letto

La stagione influenzale e dei virus respiratori è iniziata con un'incidenza superiore alla media, colpendo già numerosi cittadini, tra cui molti a Rimini. Le oscillazioni climatiche di quest'anno favoriscono la diffusione dei patogeni, aumentando il numero di persone che si trovano a letto con sintomi influenzali e infezioni respiratorie.

