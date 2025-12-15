L'influenza stagionale 2025 si diffonde rapidamente, con contagiosità già 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi. Con l'aumento dei casi negli ultimi mesi, è fondamentale conoscere quando è opportuno consultare un medico e l'importanza del vaccino per prevenire complicazioni e proteggere la salute pubblica.

© Cultweb.it - Influenza 2025, contagiosità già 48 ore prima dei sintomi. Quando chiamare il medico e quanto è importante il vaccino

L’ influenza stagionale 2025 sta colpendo migliaia di italiani in questi mesi invernali, raggiungendo uno dei suoi picchi a dicembre. Si tratta di una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che, ogni anno, subiscono continue mutazioni dando origine a nuovi ceppi capaci di eludere l’immunità preesistente nella popolazione. Questo spiega perché ogni inverno ci si ritrovi a combattere con un diverso tipo di influenza, alla quale le cellule del sistema immunitario devono adeguarsi. L’influenza è provocata da virus a RNA appartenenti alla famiglia degli Ortomixoviridiae, che comprende tre generi principali: il tipo A, più comune, il tipo B e il poco diffuso tipo C. Cultweb.it

Influenza: l'andamento della curva epidemica - Unomattina 22/10/2025

Influenza 2025, il picco è arrivato: “Ma non è ancora finita”. A che punto siamo ora - "Finalmente per gli estimatori del picco influenzale oggi possiamo dire che lo abbiamo ... quotidiano.net

Influenza 2025/2026: quando arriva e come prevenirla. Quando e a chi è consigliato vaccinarsi? - Con l’avvicinarsi della stagione autunnale, gli sbalzi di temperatura e il ritorno in ambienti chiusi e affollati - corriere.it

Sta tornando l’influenza 2025 e riconoscerla in tempo può fare la differenza. Nel nostro carosello trovi i sintomi principali, i segnali da non sottovalutare e le migliori strategie per proteggerci ogni giorno. La prevenzione non è solo una scelta personale: è un ge - facebook.com facebook