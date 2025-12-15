Infezione da Klebsiella nei bambini | come si prende sintomi e come si cura

L'infezione da Klebsiella rappresenta una minaccia crescente nei contesti pediatrici, richiedendo attenzione per comprendere come si trasmette, i sintomi da riconoscere e le modalità di trattamento. Questa infezione, spesso associata a ambienti ospedalieri, può avere conseguenze serie nei bambini, rendendo fondamentale una corretta diagnosi e gestione.

Le infezioni da Klebsiella sono un problema crescente negli ospedali di tutto il mondo. In modo particolare, considerando la loro vulnerabilità e le possibili conseguenze, a preoccupare è l’ infezione da Klebsiella nei bambini. Parliamo di un batterio normalmente innocuo (vive nell’intestino umano), ma che può diventare pericoloso se raggiunge altre parti del corpo (come i polmoni o il sangue). Secondo quanto riportato dal National Center for Biotechnology Information, questo batterio è responsabile di circa l’11,8% delle polmoniti acquisite in ospedale. Gli studi mostrano che i minori ricoverati, i neonati prematuri e i pazienti pediatrici immunocompromessi corrono un rischio maggiore di sviluppare infezioni da Klebsiella. Gravidanzaonline.it

Cause e prevenzioni delle infezioni urinarie

