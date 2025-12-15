Infarto sul campo di padel salvato dall’istruttrice usando il defibrillatore

Durante una partita di padel a Spoleto, un'istruttrice ha salvato un giocatore colpito da infarto grazie all’uso tempestivo del defibrillatore. L’intervento rapido e professionale ha permesso di evitare conseguenze più gravi, dimostrando l’importanza della presenza di dispositivi salvavita nelle strutture sportive.

Spoleto (Perugia), 15 dicembre 2025 – Si sente male durante la partita di padel, l’istruttrice attiva il defibrillatore e gli salva la vita. È successo sabato pomeriggio, al circolo tennis Spoleto in via dei Cappuccini, mentre era in corso una partita di padel del campionato amatoriale a squadre. Un 48enne impegnato nella partita ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra. Attimi di panico e immediata richiesta di soccorso al 118. Nel frattempo però Anna Caselli, istruttrice del Tennis Club 2 Valli, si è precipitata in segreteria per prendere il defibrillatore. “Avevo appena terminato la mia partita di padel quando ho sentito le grida – racconta la maestra di tennis – Ho visto l’uomo a terra e ho avuto la freddezza di andare a prendere subito il defibrillatore. Lanazione.it

