L'apertura dell'hub Amazon nel 2025 rappresenta un importante passo verso lo sviluppo economico e industriale della città. Questo progetto, al centro di una strategia di rigenerazione urbana, promette occupazione e crescita, ma pone anche sfide legate alla sostenibilità e alla gestione del territorio, sottolineando il ruolo di industria e cultura nel futuro urbano.

© Ilrestodelcarlino.it - "Industria, cultura e rigenerazione urbana"

"La nuova sfida per la città è quella legata allo sviluppo economico e industriale. L’apertura dell’hub Amazon in questo 2025 è uno dei cambiamenti più rilevanti: porterà occupazione e sviluppo, ma anche nuove sfide legate alla sostenibilità e alla gestione del territorio". Così il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo sugli scenari del prossimo futuro. Sindaco, come sta cambiando la sua città? "Una partecipazione cittadina sempre più diffusa (vedi comitati di quartiere) e consapevole, come per i percorsi di rigenerazione urbana di Viale della Vittoria, dell’area ex ospedale, del nuovo mercato delle erbe. Ilrestodelcarlino.it

OZ - Un progetto di rigenerazione urbana

"Industria, cultura e rigenerazione urbana" - "La nuova sfida per la città è quella legata allo sviluppo economico e industriale. ilrestodelcarlino.it