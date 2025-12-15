India nube di smog invade Delhi | limitazioni a scuole attività lavorative e commerciali

Un’intensa nube di smog avvolge Delhi, raggiungendo livelli di inquinamento tra i più elevati recenti. Le autorità hanno adottato restrizioni significative su scuole, attività lavorative e commerciali per fronteggiare questa emergenza ambientale, evidenziando la gravità della crisi di qualità dell’aria nella capitale indiana.

Una densa coltre di smog ha ricoperto la città di Delhi, portando i livelli di inquinamento atmosferico ai livelli più alti delle ultime settimane, costringendo le autorità a imporre misure di contenimento molto severe. Sono stati cancellati più di 40 voli e diverse decine hanno subito ritardi. Oltre 50 treni in arrivo e in partenza dalla capitale indiana hanno subito ritardi di diverse ore. Negli ultimi due giorni i livelli di inquinamento atmosferico a Delhi sono rimasti a quello che il governo federale definisce un livello “grave”. La pericolosa qualità dell’aria ha spinto la Commissione per la gestione della qualità dell’aria (CAQM) ad attivare la Fase IV del Piano d’azione graduale, le misure di emergenza più severe per controllare l’inquinamento. Lapresse.it

