Il 13 dicembre si è tenuto un incontro tra il Comune di Roccamorice e il Comitato Sp64, volto a trovare soluzioni per evitare la chiusura invernale della strada. L'obiettivo è garantire la continuità della viabilità durante i mesi freddi, affrontando le criticità emerse e promuovendo un confronto costruttivo tra le parti coinvolte.

A seguito dell'incontro avvenuto il 13 dicembre scorso fra il Comune di Roccamorice e il Comitato Sp64, sono emerse alcune considerazioni da parte del direttivo del comitato per risolvere il problema della viabilità nei mesi invernali e scongiurare la chiusura di un tratto dell'arteria stradale. Ilpescara.it

Fiume e mare puliti. A Pescara incontro sull'inquinamento

Incontro fra Comune di Roccamorice e il Comitato Sp64 per risolvere il problema della chiusura nei mesi invernali - L'incontro si è tenuto il 13 dicembre e a seguito del confronto fra amministrazione comunale e Comitato Sp64 sono emerse le richieste e le priorità da risolvere ... ilpescara.it

Roccamorice, progetto di viabilità sostenibile invernale: richieste e domande del Comitato SP 64 alla Provincia di Pescara. - Il Comune di Roccamorice si prepara a realizzare un sistema di viabilità sostenibile sulla S. abruzzonews24.com