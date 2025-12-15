Incontri di Albanese con le scuole Il sindaco | Nessuna propaganda

Il sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, chiarisce il senso degli incontri tra Francesca Albanese e le scuole del territorio, sottolineando che si tratta di iniziative informative e non di propaganda. Il dibattito si è acceso dopo il collegamento con la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati.

"Nessuna propaganda, solo un’iniziativa informativa". È il sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, a intervenire in merito al dibattito apertosi sul collegamento effettuato dal’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio con la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. "L’iniziativa non è stata di propaganda – afferma con convinzione il primo cittadino Ferrari – ma solo informativa. Resto saldamente convinto che le scuole siano fondamentali per esercitare il pensiero critico. A Castelnovo abbiamo due ottimi istituti, ben diretti e con docenti preparati, attivi e molto motivati. Ilrestodelcarlino.it

