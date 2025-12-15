Incontri di Albanese con le scuole Il sindaco | Nessuna propaganda

Il sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, chiarisce il senso degli incontri tra Francesca Albanese e le scuole del territorio, sottolineando che si tratta di iniziative informative e non di propaganda. Il dibattito si è acceso dopo il collegamento con la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati.

© Ilrestodelcarlino.it - Incontri di Albanese con le scuole. Il sindaco: "Nessuna propaganda" "Nessuna propaganda, solo un’iniziativa informativa". È il sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, a intervenire in merito al dibattito apertosi sul collegamento effettuato dal’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio con la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. "L’iniziativa non è stata di propaganda – afferma con convinzione il primo cittadino Ferrari – ma solo informativa. Resto saldamente convinto che le scuole siano fondamentali per esercitare il pensiero critico. A Castelnovo abbiamo due ottimi istituti, ben diretti e con docenti preparati, attivi e molto motivati. Ilrestodelcarlino.it Il sindaco di Reggio Emilia premia Francesca Albanese ma critica Hamas. Lei: Non lo faccia più Incontri di Albanese con le scuole. Il sindaco: "Nessuna propaganda" - Ferrari, primo cittadino di Castelnovo Monti, difende l’istituto Cattaneo sul webinar con la relatrice Onu "Solo un’iniziativa informativa, genitori erano stati avvertiti". ilrestodelcarlino.it

Valditara chiede ispezioni nelle scuole in Toscana dopo gli incontri con Albanese. Interrogazioni in Parlamento e polemiche su modalità senza contraddittorio - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana. orizzontescuola.it

La polemica sulla partecipazione della relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, a incontri nelle scuole italiane non accenna a fermarsi. Dopo i casi in Toscana, sotto la lente del ministero dell’Istruzione e del Merito finis - facebook.com facebook

Le ispezioni annunciate da #Valditara in alcune scuole in cui Francesca #Albanese ha tenuto degli incontri sono un fatto gravissimo. Ci vuole una risposta molto forte. @FranceskAlbs @Fornario @fsyloslab @CremaschiG @Aramcheck76 @AllertaMedia @Fio x.com