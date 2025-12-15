Incontrare Messi in India e farsi una foto con lui costava novemila euro Marca

Durante il suo tour in India, Leo Messi ha attirato grande attenzione, non solo per le visite e l'inaugurazione della statua a Calcutta, ma anche per le opportunità esclusive offerte ai fan. Tra queste, la possibilità di incontrarlo e scattare una foto con il campione, un'esperienzaavailable a un prezzo di circa novemila euro.

Il tour di Leo Messi in India non si è limitato solo alla visita allo stadio di Calcutta e l'inaugurazione in città della sua statua. E' stato organizzato un meet & greet con il calciatore argentino, un'esperienza che però aveva il costo di oltre 9mila euro. Il tour di Messi in India: l'incontro con i fan. Marca scrive: Una stretta di mano e una fotografia con Lionel Messi durante la sua visita in India sono costate ai suoi fan più di 9mila euro, secondo il sito ufficiale dell'organizzatore dell'esperienza. Il pacchetto esclusivo, con biglietti limitati, includeva un incontro personale con il calciatore argentino, una fotografia individuale, l'accesso ai posti premium per l'evento sportivo e una maglia ufficiale della Nazionale argentina firmata da Messi.

