Incognita FiPiLi anche sul 2026 Il pedaggio per ora non è previsto Il punto su strade e autostrade toscane

L’incertezza sulla gestione della FiPiLi prosegue nel 2026, con il pedaggio attualmente non previsto. Tra problemi dei pendolari, investimenti infrastrutturali e questioni di sicurezza, la rete autostradale toscana resta al centro di numerosi punti di discussione, tra cui l’alta velocità e le restrizioni sulla Autosole.

Firenze, 15 dicembre 2025 – Dall’odissea dei pendolari, al futuro della FiPiLi, dalla centralità dell’alta velocità al divieto di sorpasso sull’ Autosole. Filippo Boni è il nuovo assessore della Regione Toscana con delega a Infrastrutture e Trasporti. Valdarnese di Cavriglia, eletto in Consiglio regionale con oltre 11mila preferenze, ha lasciato l’incarico di vice sindaco per dedicarsi a tempo pieno alla giunta guidata da Eugenio Giani. Al centro della sua azione politica l’attenzione riservata al dialogo con i pendolari: Boni ha convocato per il 9 gennaio il primo tavolo permanente con istituzioni, comitati dei viaggiatori, Rfi e Trenitalia, per analizzare i problemi e migliorare la qualità del servizio. Lanazione.it

