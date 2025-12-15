Incidente sull’A8 alla barriera Contro il guard rail | gravissimo

Nella tarda serata di sabato, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A8 Milano–Varese, all’altezza della barriera di Gallarate. L’incidente ha coinvolto un veicolo che ha tamponato il guard rail, causando conseguenze serie. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

GALLARATE (Varese) Gravissimo incidente nella tarda serata di sabato sull’autostrada A8 Milano–Varese, in direzione Sud. L’allarme è scattato poco dopo le 22.30 quando un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a schiantarsi nel tratto compreso tra la barriera di Gallarate Nord e l’innesto con la diramazione Gallarate-Gattico. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario un intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese. Ilgiorno.it

